Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 07:00

Салат «Скумбрия под шубой» — если не готовили, обязательно пробуйте: вас покорит копченая нотка в знакомой классике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Скумбрия под шубой» — если не готовили, обязательно пробуйте: вас покорит копченая нотка в знакомой классике. Если вам хочется обновить легендарный вкус селедки под шубой, попробуйте заменить сельдь на копченую скумбрию. Она придает салату нежный, насыщенный, слегка дымный оттенок, который отлично сочетается со сладкой свеклой и мягкими слоями овощей. Получается празднично, богато и невероятно ароматно.

Вам понадобится: 1 копченая скумбрия, 3 картофелины, 2 моркови, 2 свеклы, 1 луковица, 3 яйца, майонез по вкусу, соль при необходимости.

Как приготовить: овощи отварите, остудите и натрите по отдельности. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Лук мелко порубите. Скумбрию разберите на филе и нарежьте небольшими кусочками. На блюдо слоями выложите: картофель, скумбрию с луком, морковь, яйца и свеклу. Каждый слой слегка промажьте майонезом. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа — и подавайте.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат: даже варить ничего не надо
Общество
Беру сыр, чеснок и мандарины — и готовлю вкуснейший салат: даже варить ничего не надо
Удивляет с первого взгляда: салат «Снегурочка» с ананасами — эффектно впишется в новогодний стол
Общество
Удивляет с первого взгляда: салат «Снегурочка» с ананасами — эффектно впишется в новогодний стол
Настоящий русский стол на Новый год: 5 популярных блюд нашей кухни в интересной подаче
Общество
Настоящий русский стол на Новый год: 5 популярных блюд нашей кухни в интересной подаче
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Семья и жизнь
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Маринованная скумбрия по семейному рецепту — готовлю только в таком рассоле: самое то к праздничному столу
Общество
Маринованная скумбрия по семейному рецепту — готовлю только в таком рассоле: самое то к праздничному столу
салаты
сельдь
скумбрия
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник операции «Поток» раскрыл новые подробности маневра в Судже
Ученые определили, какая елка более экологична
Новый год без долгов и кредитов: как спасти семейный бюджет, лайфхаки
Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца
«Туннель смерти» для ВСУ, танковые потери: новости СВО на утро 13 декабря
Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя
В кинотеатрах указали на редкие посещения зрителей
Профессор раскрыл, как можно было избежать пандемии COVID-19
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 декабря: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 БПЛА
Стало известно, кто последним на планете встретит 2026 год
В Росавиации сообщили об инновационной разработке для российских самолетов
Экономист озвучил неутешительный для Европы прогноз
Мощный циклон обрушится на три российских региона
В России отреагировали на выдворение из Латвии россиян
Ким Чен Ын раскрыл, почему Запад не готов бросить вызов армии КНДР
Путешественник пытался провезти в ФРГ более 11 тыс. бриллиантов
Отставить панику! Рассказываем, что означает индикатор Check Engine в авто
Морозы минус 48, снегопады, лавины: погода в России на неделю 15–21 декабря
Проверку инициировали после отравления детей в Якутии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.