Салат «Скумбрия под шубой» — если не готовили, обязательно пробуйте: вас покорит копченая нотка в знакомой классике

Если вам хочется обновить легендарный вкус селедки под шубой, попробуйте заменить сельдь на копченую скумбрию. Она придает салату нежный, насыщенный, слегка дымный оттенок, который отлично сочетается со сладкой свеклой и мягкими слоями овощей. Получается празднично, богато и невероятно ароматно.

Вам понадобится: 1 копченая скумбрия, 3 картофелины, 2 моркови, 2 свеклы, 1 луковица, 3 яйца, майонез по вкусу, соль при необходимости.

Как приготовить: овощи отварите, остудите и натрите по отдельности. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Лук мелко порубите. Скумбрию разберите на филе и нарежьте небольшими кусочками. На блюдо слоями выложите: картофель, скумбрию с луком, морковь, яйца и свеклу. Каждый слой слегка промажьте майонезом. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа — и подавайте.

