28 октября 2025 в 13:52

Зеленский раскрыл, как долго собирается «сидеть на шее» у Запада

Зеленский рассчитывает получать от Запада финансирование еще два-три года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Власти Украины рассчитывают получать от западных партнеров финансирование для продолжения боевых действий еще на протяжении двух-трех лет, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые передает «Европейская правда», союзники Киева должны показать, что могут и дальше стабильно финансировать Украину.

Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что <…> сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая программа — два-три года, — подчеркнул Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что украинцы массово покидают Киев из-за несогласия с риторикой Зеленского, который насильно отправляет людей на фронт. Парламентарий отметил, что призывы главы государства к усилению конфронтации пугают не только киевлян, но и граждан всей страны.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказал «умоляющему» о помощи Зеленскому в 2022 году, когда российская армия была в окрестностях Киева. Он признался, что сделал это из-за опасений вовлечения Альянса в прямой конфликт с Россией.

Владимир Зеленский
Украина
финансирование
конфликты
Запад
