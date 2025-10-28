Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:32

В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева

Депутат Чепа: киевляне покидают город из-за страха быть призванными на фронт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинцы массово покидают Киев, потому что не согласны с риторикой президента Владимира Зеленского, который насильно отправляет людей на фронт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, призывы правящей администрации к усилению конфронтации пугают не только киевлян, но и граждан всей страны.

Люди покидают Украину, понимая, что то будущее борьбы до последнего украинца, которое им пытаются нарисовать Зеленский и его западные партнеры, их не устраивает. Поэтому идет массовый отъезд не только киевлян, но и жителей других регионов, — пояснил Чепа.

Он отметил, что отсутствие базовой инфраструктуры Киева перед началом зимнего периода также является серьезным фактором для отъезда украинцев за границу. Кроме этого, по словам депутата, российская армия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы поразить военно-промышленный комплекс страны.

Этой зимой мы наносим удары в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, но для того, чтобы поражать объекты военно-промышленного комплекса, — заключил Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может оценивать перспективы возобновления переговоров с Киевом. По его словам, пауза вызвана нежеланием украинской стороны договариваться.

Россия
СВО
Киев
Владимир Зеленский
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии появились «запретные зоны» для женщин
Шойгу поручил срочно решить вопросы безопасности объектов в России
Продавцов жилья хотят начать проверять на вменяемость
«Руку протягиваем»: Лукашенко раскритиковал Запад за отношение к Минску
Российские войска сорвали две попытки прорыва ВСУ под Харьковом
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.