Украинцы массово покидают Киев, потому что не согласны с риторикой президента Владимира Зеленского, который насильно отправляет людей на фронт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, призывы правящей администрации к усилению конфронтации пугают не только киевлян, но и граждан всей страны.

Люди покидают Украину, понимая, что то будущее борьбы до последнего украинца, которое им пытаются нарисовать Зеленский и его западные партнеры, их не устраивает. Поэтому идет массовый отъезд не только киевлян, но и жителей других регионов, — пояснил Чепа.

Он отметил, что отсутствие базовой инфраструктуры Киева перед началом зимнего периода также является серьезным фактором для отъезда украинцев за границу. Кроме этого, по словам депутата, российская армия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы поразить военно-промышленный комплекс страны.

Этой зимой мы наносим удары в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, но для того, чтобы поражать объекты военно-промышленного комплекса, — заключил Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может оценивать перспективы возобновления переговоров с Киевом. По его словам, пауза вызвана нежеланием украинской стороны договариваться.