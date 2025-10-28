Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:38

В Кремле заявили о невозможности оценить перспективы переговоров с Киевом

Песков заявил, что РФ не может оценивать перспективы возобновления переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва не может оценивать перспективы возобновления переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, пауза вызвана нежеланием украинской стороны договариваться. Также представитель Кремля обвинил Киев в избегании ответов на вопросы Москвы.

Пока мы не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, — поделился Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что не раз говорилось о причине возникшей паузы. Украинская сторона не отвечает на проекты документов, которые были представлены на переговорах, а также на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп. Все это, добавил Песков, было оставлено без обратной связи Киева.

Ранее в МИД России описали ситуацию по переговорам с Украиной. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин отметил отсутствие подвижек по вопросу проведения очередного раунда. Дипломат указал, что Киев не отвечает на предложения Москвы и избегает диалога, поэтому ситуация не изменилась.

Дмитрий Песков
Кремль
переговоры
Украина
