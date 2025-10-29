Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:53

В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО

В Крыму введут штрафы до 100 тысяч рублей за раскрытие мест размещения ПВО

Федосия, Крым Федосия, Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Раскрытие в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО в Крыму будет караться штрафами, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, переданным РИА Новости, рестрикции составят от трех до 100 тысяч рублей.

За нарушение запрета предполагается наложение штрафов: для физических лиц — от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, — отметил Константинов.

Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Мужчина собирал и передавал противнику информацию об обороне побережья в Черноморском районе.

До этого стало известно, что в Севастополе 37-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв к убийству русских в одном из мессенджеров. Мужчине также назначили испытательный срок на три года. По решению суда севастопольцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

