«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму Журналист Карлсон осудил страны Запада за их позицию по статусу Крыма

Позиция стран Запада, согласно которой Крым якобы принадлежит Украине, является ребячеством, заявил в интервью каналу RTVI US американский журналист Такер Карлсон. Он также считает, что негативные заявления глав западных стран о российской экономике служат для того, чтобы продолжать финансирование Киева.

Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно, — сказал Карлсон.

Ранее журналист заявил, что власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения. Он отметил, что государство даже вместе с НАТО не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации.

До этого Карлсон выразил мнение, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому права вести переговоры является серьезной ошибкой. Он считает, что глава государства не обладает необходимой легитимностью и моральным правом для управления страной и участия в диалоге.