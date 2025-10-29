Позиция стран Запада, согласно которой Крым якобы принадлежит Украине, является ребячеством, заявил в интервью каналу RTVI US американский журналист Такер Карлсон. Он также считает, что негативные заявления глав западных стран о российской экономике служат для того, чтобы продолжать финансирование Киева.
Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно, — сказал Карлсон.
Ранее журналист заявил, что власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения. Он отметил, что государство даже вместе с НАТО не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации.
До этого Карлсон выразил мнение, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому права вести переговоры является серьезной ошибкой. Он считает, что глава государства не обладает необходимой легитимностью и моральным правом для управления страной и участия в диалоге.