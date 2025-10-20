Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой

Жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой, сообщает «МК в Крыму». Мужчина собирал и передавал противнику информацию об обороне побережья в Черноморском районе.

В дальнейшем указанная информация использовалась спецслужбами Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта на Крымский полуостров, — уточнили в УФСБ.

Ранее стало известно, что в Севастополе 37-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв к убийству русских в одном из мессенджеров. Мужчине также назначили испытательный срок на три года. По решению суда севастопольцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.