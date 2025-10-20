Терапевт оценила идею сдвинуть начало рабочего дня зимой

Сдвиг рабочего дня зимой может вызвать дискомфорт у некоторых людей в связи с изменением режима, заявила «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова. По ее мнению, эта мера бессмысленна для тех, кто тратит около часа и больше на дорогу до работы. Вместо этого она предложила сотрудникам регулярно гулять на свежем воздухе в обед.

С врачебной точки зрения, чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, — пояснила Чернышова.

По ее словам, даже в хмурый и дождливый день солнечный свет содержит полезные волны. Они стимулируют выработку нейромедиаторов — веществ, от которых зависят настроение, самочувствие и работа нервной системы. Кроме того, дневные прогулки помогают организму производить витамин D.

Ранее в Госдуме предложили дать регионам право сдвигать начало рабочего дня зимой. Автор инициативы Владислав Даванков отметил, что эта мера позволит людям больше бывать на свету в короткие зимние дни.