Врачи раскрыли состояние уволенного Федорищевым главы района Жидкова

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, который был госпитализирован после увольнения, сопровождавшегося нецензурными выражениями со стороны главы региона Вячеслава Федорищева, все еще находится в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Самарской области. Таким образом в больнице он находится шестой день.

Нет, без изменений, — сказал источник.

Ранее Федорищев извинился за грубость при увольнении Жидкова. Он признался, что его возмутила халатность Жидкова. Исполняющим обязанности главы Кинельского района Самарской области назначен первый заместитель Дмитрий Григошкин, сообщает «Подъем». Он приступил к работе после увольнения Жидкова.

Тем временем появилась информация, что камень в память об участниках Великой Отечественной войны, из-за которого и уволили главу Кинельского района, поставят у школы. Дмитрий Григошкин отметил, что его украсит новая мемориальная табличка. Камень установят на Аллее памяти. Врио главы района добавил, что аллея находится на территории школы, где изначально нашли этот камень.