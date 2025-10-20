Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:05

Врачи раскрыли состояние уволенного Федорищевым главы района Жидкова

Уволенный главой Самарской области Жидков остается в больнице

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: kremlin.ru

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, который был госпитализирован после увольнения, сопровождавшегося нецензурными выражениями со стороны главы региона Вячеслава Федорищева, все еще находится в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Самарской области. Таким образом в больнице он находится шестой день.

Нет, без изменений, — сказал источник.

Ранее Федорищев извинился за грубость при увольнении Жидкова. Он признался, что его возмутила халатность Жидкова. Исполняющим обязанности главы Кинельского района Самарской области назначен первый заместитель Дмитрий Григошкин, сообщает «Подъем». Он приступил к работе после увольнения Жидкова.

Тем временем появилась информация, что камень в память об участниках Великой Отечественной войны, из-за которого и уволили главу Кинельского района, поставят у школы. Дмитрий Григошкин отметил, что его украсит новая мемориальная табличка. Камень установят на Аллее памяти. Врио главы района добавил, что аллея находится на территории школы, где изначально нашли этот камень.

увольнения
политика
врачи
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов
Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку
Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.