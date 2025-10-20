В российском городе зафиксировали рекордный рост зарплат курьеров

Курьеры в Санкт-Петербурге показали рекордный рост заработков в третьем квартале 2025 года, их зарплата увеличилась на 28,9 тыс. рублей по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает пресс-служба hh.ru. Этот показатель стал максимальным среди всех профессий города.

Второе место по темпам роста заняли разнорабочие с приростом 14 тыс. рублей, третье — водители, чьи доходы выросли на 13,8 тыс. рублей. Далее в рейтинге расположились менеджеры по продажам (+13,2 тыс. рублей) и упаковщики (+12,2 тыс. рублей). Наименьший прирост зарплат зафиксирован у кладовщиков — 4,5 тыс. рублей.

Всего за отчетный период петербургские работодатели разместили 201,7 тыс. вакансий. Наибольшее количество предложений работы приходилось на менеджеров по продажам (свыше 14,2 тыс. вакансий), кассиров и продавцов-консультантов (более 12,4 тыс. вакансий) и упаковщиков (5,8 тыс. вакансий). По словам представителей рекрутингового агентства, такой объем отражает устойчивый спрос на кадры в сфере обслуживания и производственном секторе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью.