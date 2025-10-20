Улучшение показателей обернулось уголовным делом для сотрудника ФНС В Дагестане сотрудник ФНС стал фигурантом уголовного дела

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Федеральной налоговой службы, который незаконно подключился к системе «Налог-3», пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Дагестану. В ведомстве отметили, что подозреваемый хотел улучшить свои показатели. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Инспектор Федеральной налоговой службы города Дагестанские Огни с целью улучшения показателей своей работы по снижению недоимки по налогам <...> осуществил неправомерное подключение к защищенной законом компьютерной информации, — рассказали агентству.

В пресс-службе уточнили, что в результате его действий сумма налогов была уменьшена на более чем 3 млн рублей. В данный момент ведутся следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

