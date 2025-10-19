Четкий ответ на вопрос зависит от вида налога и статуса плательщика. Для большинства физических лиц ключевая дата — 1 декабря. Если этот день выпадает на выходной, срок уплаты переносится на следующий рабочий день. Именно к этому числу нужно уплатить налоги, указанные в едином налоговом уведомлении от Федеральной налоговой службы: земельный, транспортный налог и налог на имущество физических лиц.

Налоги для физических лиц

Помимо упомянутых имущественных налогов, отдельный срок установлен для налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если вы получили доход, по которому должны отчитаться самостоятельно, декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля, а уплатить рассчитанную сумму налога — до 15 июля следующего года. Это касается, например, доходов от продажи имущества или сдачи квартиры в аренду.

Сроки для предпринимателей и организаций

Для предпринимателей и компаний налоговый календарь значительно сложнее. Сроки уплаты зависят от выбранной системы налогообложения. Например, налог по упрощенной системе (УСН) за предыдущий год нужно перечислить до 28 марта для организаций и до 28 апреля для индивидуальных предпринимателей. Авансовые платежи по УСН вносятся ежеквартально до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Аналогичный принцип действует для налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость (НДС), который оплачивается ежеквартально до 28-го числа.

До какого числа нужно уплатить налоги в России? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таким образом, единой даты для всех налогов не существует. Гражданам без предпринимательской деятельности следует ориентироваться на уведомление от ФНС и крайний срок — 1 декабря. Предпринимателям и юридическим лицам необходимо строго следить за графиком уплаты налогов в соответствии с их налоговым режимом, чтобы избежать штрафов и пеней за просрочку.

