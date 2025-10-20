Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:23

Следователей заинтересовала жестокая драка в детдоме

В Кузбассе возбудили дело после жестокого избиения в детском доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области следователи завели уголовное дело на руководителей детского дома, которые допустили избиение девочки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Ранее в Сети появилось видео, на котором воспитанники измываются над сверстницей.

По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, в том числе степень ответственности воспитателей и администрации. Действия подростков также получат правовую оценку — решается вопрос о дополнительных мерах в их отношении.

Ранее стало известно, что камень в память об участниках Великой Отечественной войны, из-за которого уволили главу Кинельского района Самарской области, поставят у школы. Врио руководителя территориальной единицы Дмитрий Григошкин отметил, что его украсит новая мемориальная табличка. Камень установят на Аллее памяти. Она находится на территории школы, где изначально нашли этот камень.

уголовные дела
происшествия
Кемеровская область
следователи
