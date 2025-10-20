Следователей заинтересовала жестокая драка в детдоме В Кузбассе возбудили дело после жестокого избиения в детском доме

В Кемеровской области следователи завели уголовное дело на руководителей детского дома, которые допустили избиение девочки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Ранее в Сети появилось видео, на котором воспитанники измываются над сверстницей.

По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, в том числе степень ответственности воспитателей и администрации. Действия подростков также получат правовую оценку — решается вопрос о дополнительных мерах в их отношении.

