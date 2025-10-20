Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума

В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина, выдавший себя за полицейского, открыл огонь по компании людей, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причиной стала играющая из машины громкая музыка.

По информации канала, Владислав и его друзья отдыхали на Голубом озере, когда к ним подошли двое мужчин и потребовали покинуть пляж. Владислав попытался уладить конфликт, но один из мужчин начал размахивать удостоверением сотрудника МВД, которое, как утверждает Владислав, было поддельным.

В результате мужчина выстрелил из пистолета. Одному из отдыхающих распылили перцовый баллончик в лицо. Владислав был ранен в копчик и ногу, а его друг — в позвоночник и кисть. Пострадавшие намерены обратиться в полицию и подать заявление.

Ранее в Ленинградской области мужчина открыл огонь из травматического оружия в сторону пьяного охранника магазина, который запугивал кассиров. По информации полиции, нарушитель порядка получил ранение и был доставлен в больницу. Конфликт начался в продуктовом магазине и продолжился на улице.