Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:40

Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума

Житель Башкирии открыл огонь по людям из-за громкой музыки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина, выдавший себя за полицейского, открыл огонь по компании людей, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причиной стала играющая из машины громкая музыка.

По информации канала, Владислав и его друзья отдыхали на Голубом озере, когда к ним подошли двое мужчин и потребовали покинуть пляж. Владислав попытался уладить конфликт, но один из мужчин начал размахивать удостоверением сотрудника МВД, которое, как утверждает Владислав, было поддельным.

В результате мужчина выстрелил из пистолета. Одному из отдыхающих распылили перцовый баллончик в лицо. Владислав был ранен в копчик и ногу, а его друг — в позвоночник и кисть. Пострадавшие намерены обратиться в полицию и подать заявление.

Ранее в Ленинградской области мужчина открыл огонь из травматического оружия в сторону пьяного охранника магазина, который запугивал кассиров. По информации полиции, нарушитель порядка получил ранение и был доставлен в больницу. Конфликт начался в продуктовом магазине и продолжился на улице.

конфликты
стрельба
происшествия
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.