Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:57

В Лондоне прогремели два взрыва

В Лондоне в пассажирском поезде произошли два взрыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лондоне в пассажирском поезде прогремели два взрыва, сообщает издание Metro. Началась эвакуация на Юго-Западной железной дороге между станциями Шеппертон и Ватерлоо. По предварительным данным, причиной стал пожар под вагоном.

Пригородные поезда были остановлены на линии Юго-Западной железной дороги между Шеппертоном и Ватерлоо из-за пожара, возникшего под вагоном, — говорится в публикации.

По словам очевидца Адама Уильямсона, первый взрыв произошел утром, когда он ехал с дочерью в поезде. Мужчина успел эвакуироваться вместе с ребенком, после чего в вагоне прогремел второй хлопок, сопровождавшийся «огненным шаром», — из вагона повалил густой дым. В результате происшествия движение поездов временно приостановили.

Ранее на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехнику. Обошлось без пострадавших — за медицинской помощью никто не обращался. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

До этого на станции Сергач в Нижегородской области грузовой поезд столкнулся с хозяйственным составом, несколько вагонов сошли с рельсов. О пострадавших не сообщалось. По факту происшествия начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения.

взрывы
Лондон
поезда
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.