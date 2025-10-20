В Лондоне прогремели два взрыва В Лондоне в пассажирском поезде произошли два взрыва

В Лондоне в пассажирском поезде прогремели два взрыва, сообщает издание Metro. Началась эвакуация на Юго-Западной железной дороге между станциями Шеппертон и Ватерлоо. По предварительным данным, причиной стал пожар под вагоном.

Пригородные поезда были остановлены на линии Юго-Западной железной дороги между Шеппертоном и Ватерлоо из-за пожара, возникшего под вагоном, — говорится в публикации.

По словам очевидца Адама Уильямсона, первый взрыв произошел утром, когда он ехал с дочерью в поезде. Мужчина успел эвакуироваться вместе с ребенком, после чего в вагоне прогремел второй хлопок, сопровождавшийся «огненным шаром», — из вагона повалил густой дым. В результате происшествия движение поездов временно приостановили.

Ранее на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехнику. Обошлось без пострадавших — за медицинской помощью никто не обращался. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

До этого на станции Сергач в Нижегородской области грузовой поезд столкнулся с хозяйственным составом, несколько вагонов сошли с рельсов. О пострадавших не сообщалось. По факту происшествия начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения.