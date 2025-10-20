Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:18

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома взорвалась машина

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве взорвался легковой автомобиль, передает «Страна.ua». Инцидент произошел утром 20 октября в Голосеевском районе, который располагается в юго-западной части города на правом берегу Днепра.

В момент взрыва внутри машины никого не было. По предварительным данным, под водительское кресло BMW X3 было закреплено взрывное устройство. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Пока неизвестно, кому принадлежал подорванный автомобиль.

Ранее стало известно, что вскоре после приземления борта с американским лидером Дональдом Трампом в аэропорту Шарм-эш-Шейх в Каире прогремело несколько взрывов. Инцидент произошел 13 октября на военной базе во время работ по разминированию.

До этого в Святошинском районе Киева в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв. Погиб мужчина, еще один пострадал. По предварительной информации, тело погибшего взрывной волной выбросило из окна квартиры на третьем этаже. Специалисты рассматривали несколько версий произошедшего.

Киев
Украина
взрывы
машины
