В Киеве прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома взорвалась машина

В Киеве взорвался легковой автомобиль, передает «Страна.ua». Инцидент произошел утром 20 октября в Голосеевском районе, который располагается в юго-западной части города на правом берегу Днепра.

В момент взрыва внутри машины никого не было. По предварительным данным, под водительское кресло BMW X3 было закреплено взрывное устройство. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Пока неизвестно, кому принадлежал подорванный автомобиль.

