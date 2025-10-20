В РФ предложили ввести этап перед заключением сделки с недвижимостью Депутат Якубовский предложил ввести экспертизу перед сделками с недвижимостью

Депутат Госдумы Александр Якубовский выступил с инициативой об обязательной правовой экспертизе при сделках с недвижимостью, передают «Известия». По его мнению, это защитит добросовестных покупателей от мошеннических схем и последующего расторжения договоров купли-продажи.

Член комитета по строительству и ЖКХ предложил возложить проведение такой проверки на нотариусов. В настоящее время их полномочия ограничиваются проверкой личности и дееспособности участников сделки, подтверждением права собственности и наличия обременений.

Якубовский отметил, что сейчас нотариусы не анализируют историю перехода прав на объект недвижимости и наличие возможных судебных споров. Новая мера призвана устранить этот пробел и стандартизировать процедуру проверки «чистоты» квартиры перед ее продажей.

