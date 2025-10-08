Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 21:04

В Киеве прогремел взрыв

Мужчина погиб при взрыве в Святошинском районе Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Святошинском районе Киева в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв, сообщает издание «Информатор». В результате происшествия погиб мужчина, еще один получил ранения. По предварительным данным, тело погибшего, которому около 50 лет, выбросило взрывной волной из окна квартиры на третьем этаже.

Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы около 18:30. Причины взрыва устанавливаются, специалисты рассматривают несколько версий. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также взрывотехники.

Также взрыв прогремел на оптовом рынке в городе Демре провинции Анталья в Турции. Точная причина не установлена. Сообщалось о пострадавших. На место происшествия прибыли медики и спасатели.

Кроме того, сообщалось, что у ворот военной базы Баграм в афганской провинции Парван прогремел взрыв. Инцидент произошел на восточном въезде базы, известном как «Си дукан», через который проходит большая часть передвижений на объекте.

Киев
взрывы
пожары
Украина
