Некоторые товары первой необходимости могут подорожать этой осенью Финансист Трепольский: в ноябре хлеб и молоко подорожают на 2%

Россиянам прогнозируют ускорение роста цен на продукты первой необходимости в ноябре, пишет «Газета.Ru». По оценкам эксперта по финансам, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, молоко и хлеб подорожают на 1,5–2%, а овощи и фрукты — на 3–5%.

В то время как в годовом выражении подорожание в этой категории может достигнуть 15–20%, — указал аналитик

Основными причинами увеличения цен называют ослабление рубля и рост логистических издержек. Месячная инфляция к ноябрю может ускориться до 0,8–1,2% после 0,4–0,6% в сентябре. Годовая инфляция при этом продолжит стремиться к целевому диапазону Банка России в 7–8%.

Наиболее заметный рост затронет категории с высокой долей транспортных расходов. К ноябрю также иссякнет сдерживающий эффект от сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию нового урожая, а переход на поставки из овощехранилищ дополнительно увеличит стоимость из-за расходов на хранение.

Ранее зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что растущие расходы на производство продуктов питания являются одной из основных причин продовольственной инфляции. В их числе он назвал подорожание сырья, топлива и электроэнергии. Кроме того, цены растут на фоне удорожания удобрений и увеличения зарплатного фонда.