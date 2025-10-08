Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 22:35

Лавров предсказал «взрыв» курдской проблемы при одном условии

Лавров: игры с сирийскими курдами в автономию могут взорвать весь регион

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заигрывания с сирийскими курдами в «автономию и сепаратизм» могут вылиться во что-то конкретное, предупредил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток», которое цитирует РИА Новости. Дипломат предупредил, что эта проблема может взорвать все страны региона, что представляет серьезный риск.

Традиционные опасения многих заключаются в том, что <…> если эти «игры» с сирийскими курдами «в автономию, в сепаратизм» выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона,сказал министр.

По мнению Лаврова, все страны региона должны быть заинтересованы в единстве Сирии. Они должны оказать влияние на Дамаск, а также политические и этно-конфессиональные группы страны.

Ранее сообщалось, что правительство Сирии намерено решительно противостоять террористическим организациям. Как заявил министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шибани в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре, страна рассчитывает на помощь международного сообщества.

Сергей Лавров
сепаратизм
Сирия
курды
