В Подмосковье сожгли цыганский бизнес

В Мытищах вспыхнули четыре новых КамАЗа и легковой BMW, принадлежащие местной цыганской диаспоре, пишет «Коммерсант». Пожар произошел на импровизированной стоянке на пересечении МКАД и Ярославского шоссе. Еще четыре грузовика успели перегнать в безопасное место, позже их вернули обратно.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек, убегавших от стоянки перед возгоранием. Вскоре после этого произошли взрывы бензобаков, которые разбудили жителей окрестных домов. Стоимость каждого сгоревшего транспортного средства составляет от 5 до 7 млн рублей.

На место возгорания оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Испытательная пожарная лаборатория проведет исследование, по результатам которого будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Москвы загорелось здание XIX века. Одноэтажное строение имеет статус объекта культурного наследия. До прибытия пожарных пятеро человек успели покинуть помещение самостоятельно. Огонь локализовали на чердаке.

До этого неисправный робот-пылесос стал причиной пожара в частном доме в Курской области. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание.