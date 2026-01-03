Окутанный дымом Каракас попал на видео

Столица Венесуэлы Каракас после ударов США оказалась окутана дымом, в воздухе стоит стойкий запах гари, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев, сняв происходящее на видео. По его словам, в городе прогремело не менее 20 взрывов, от которых дрожали окна в зданиях. Большая часть ударов, по наблюдениям журналиста, пришлась на западные окраины столицы.

Газдиев также отметил, что целью атак становились не только военные, но и гражданские объекты, включая здание парламента страны. Местные жители, как передает корреспондент, глубоко встревожены произошедшим.



Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не имеет достаточной легитимности». Она подчеркнула, что ЕС пристально следит за ситуацией в латиноамериканской стране и призвала США к сдержанности на фоне массированных атак.

В МИД РФ между тем сообщили, что массированные удары по Венесуэле стали актом вооруженной агрессии США. В ведомстве подчеркнули, что атака вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В ведомстве добавили, что Россия полностью солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс ее руководства, которое защищает национальные интересы и суверенитет страны.