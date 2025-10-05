Робот-пылесос едва не спалил частный дом

Неисправный робот-пылесос стал причиной пожара в частном доме в Курской области, заявили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, о сильном задымлении сообщили сами хозяева. До прибытия огнеборцев они закрыли окна и двери в комнате, чтобы замедлить распространение огня.

Робот-пылесос чуть не спалил дом. Такова предварительная причина пожара в Курской области, — подчеркнули в министерстве.

На опубликованных кадрах можно увидеть обгоревшие одежду, мебель и стены. На одной из фотографий запечатлен остов обуглившегося пылесоса. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади два квадратных метра.

Ранее во Владивостоке двое мужчин подожгли машину во дворе жилого комплекса «Новые горизонты». В четыре часа утра злоумышленники облили горючей жидкостью автомобиль Nissan и скрылись с места происшествия. Огонь перекинулся на припаркованный рядом Lexus.

До этого пожар произошел на птицефабрике в Чувашии, расположенной в селе Хурынлых неподалеку от Чебоксар. В результате погибли более 400 цыплят. По данным МЧС, огонь вспыхнул в здании птичника, охватив часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей.