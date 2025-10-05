Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 14:52

Робот-пылесос едва не спалил частный дом

В Курской области из-за неисправного робота-пылесоса загорелся частный дом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неисправный робот-пылесос стал причиной пожара в частном доме в Курской области, заявили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, о сильном задымлении сообщили сами хозяева. До прибытия огнеборцев они закрыли окна и двери в комнате, чтобы замедлить распространение огня.

Робот-пылесос чуть не спалил дом. Такова предварительная причина пожара в Курской области, — подчеркнули в министерстве.

На опубликованных кадрах можно увидеть обгоревшие одежду, мебель и стены. На одной из фотографий запечатлен остов обуглившегося пылесоса. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади два квадратных метра.

Ранее во Владивостоке двое мужчин подожгли машину во дворе жилого комплекса «Новые горизонты». В четыре часа утра злоумышленники облили горючей жидкостью автомобиль Nissan и скрылись с места происшествия. Огонь перекинулся на припаркованный рядом Lexus.

До этого пожар произошел на птицефабрике в Чувашии, расположенной в селе Хурынлых неподалеку от Чебоксар. В результате погибли более 400 цыплят. По данным МЧС, огонь вспыхнул в здании птичника, охватив часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей.

Курская область
пожары
робот-пылесос
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.