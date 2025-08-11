Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:40

Робот-пылесос закрыл россиянку в ванной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница России застряла в ванной комнате во время уборки из-за робота-пылесоса, сообщает Telegram-канал «SHOT проверка». По его информации, аппарат столкнул раскладной стул, который заблокировал дверь. Женщине пришлось вызывать спасателей.

Как уточнил канал, сперва россиянка не поняла, что произошло. Испугавшись, что дверь закрыта, она почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов спасатели проникли в квартиру через окно. Они благополучно освободили хозяйку.

Ранее в Нальчике несколько туристов застряли на высоте при обрыве канатной дороги. Для их эвакуации на место прибыли спасатели. По данным центра медицины катастроф, всего пострадали пять человек. Отдыхающие упали с высоты в пять метров, что равносильно нескольким этажам здания.

Позднее появилась информация, что люди давно жаловались на работоспособность канатно-кресельной дороги в Нальчике. Ее построили еще 57 лет назад — в 1968 году. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за износа подъемника.

