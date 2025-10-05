Двое неизвестных подожгли автомобили во дворе ЖК во Владивостоке

Во Владивостоке двое неизвестных мужчин совершили поджог машин во дворе жилого комплекса «Новые горизонты», сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел в четыре часа утра, когда злоумышленники облили горючей жидкостью автомобиль Nissan и скрылись с места происшествия.

В результате пожара огонь перекинулся на рядом припаркованный Lexus. Правоохранительные органы начали проверку, а наличие камер видеонаблюдения во дворе жилого комплекса упростит идентификацию поджигателей.

Ранее главное управление МВД по Волгоградской области сообщило, что жительница Ростова-на-Дону совершила поджог двух автомобилей, будучи убежденной в своем участии в специальной операции. Согласно данным ведомства, 42-летняя гражданка до этого перевела мошенникам 2,5 млн рублей.

Кроме того, полиция Сосновского района Челябинской области начала операцию по поиску поджигателя после ночного инцидента 19 сентября в поселке Прудный, где сгорели шесть автомобилей. По данным источников, две машины уничтожены полностью, а еще четыре получили повреждения разной тяжести.