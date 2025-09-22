«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:44

Россиянка подожгла две машины в рамках участия в «спецоперации»

Жительница Ростова-на-Дону подожгла две машины и отдала аферистам 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде жительница Ростова-на-Дону подожгла два автомобиля, будучи убежденной, что участвует в некой специальной операции, сообщает ГУ МВД Волгоградской области. До этого 42-летняя женщина перевела мошенникам 2,5 млн рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области установили личность и задержали подозреваемую в поджоге двух автомобилей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ей оказалась 42-летняя жительница Ростовской области, — сказано в сообщении.

По данным полиции, после первоначального перевода женщина сообщила злоумышленникам о планах поехать в другой город, затем мошенники предложили ей вернуть деньги в обмен на поджог автомобилей. Дончанка полностью выполнила требования преступников и осознала произошедшее только в полицейском участке.

Женщина рассказала, что облила машины горючей жидкостью, подожгла автомобили и скрылась. Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали пособника телефонных мошенников, действовавших с территории Украины. Злоумышленники присвоили более 10 млн рублей, принадлежащих россиянам.

аферисты
мошенники
поджоги
машины
