Житель Москвы помог украинским мошенникам похитить более 10 млн рублей

В Москве задержали пособника телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области. Злоумышленники присвоили более 10 млн рублей, принадлежащих россиянам.

Задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Как пишут «Известия», следствие установило, что задержанный руководил работой SIM-боксов, которые использовались его сообщниками для хищения денежных средств и персональных данных российских граждан. Злоумышленники обманным путем и угрозами заставили людей передать им около 10 млн рублей. Полученные данные регулярно передавались кураторам, которые, вероятно, связаны с украинскими спецслужбами.

В ведомстве заявили, что подозреваемому в этом деле предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники применяют различные тактики для обмана подростков, в том числе запугивание и попытки втереться в доверие. Они могут представляться учителями или использовать другие уловки, чтобы дети продиктовали им коды из СМС или перешли по фишинговым ссылкам.