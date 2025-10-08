Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:12

Задержание подрывника машины военнослужащего попало на видео

Опубликованы кадры задержания агента Украины, взорвавшего машину военного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанием россиянина, который по заданию украинских спецслужб подорвал машину военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске. Сама операция ФСБ проходила в Москве, передает ТАСС.

На представленных силовиками кадрах можно увидеть непосредственно момент задержания, а также допрос злоумышленника. Кроме того, показан сам взорванный автомобиль военнослужащего со всеми повреждениями.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин действовал по заданию украинского куратора. Сначала тот велел ему собирать информацию об оборонных предприятиях Алтайского края, а после поджечь машину с символикой СВО. Следующим заданием стало создание самодельных взрывных устройств, одно из которых он спрятал в тайнике, а второе заложил под автомобиль военного.

Прежде двоих жителей Новосибирска заподозрили в совершении диверсии на железной дороге. Они подожгли релейный шкаф в Ленинском районе, пытаясь подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Спустя два дня оба диверсанта были задержаны, суд заключил их под стражу до 8 ноября.

