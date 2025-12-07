ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 04:40

ФСБ назвала имена нацистских пособников

ФСБ обнародовала данные скрывавшихся в Канаде пособников нацистов

Фото: fsb.ru
Читайте нас в Дзен

ФСБ обнародовала сведения о пособниках нацистов, которые скрылись от правосудия. По информации ведомства, они нашли убежище в 40 государствах после войны, включая Канаду.

В частности, в канадском городе Порт-Колборн проживал литовец Владас Айжинас. В 1941 году он возглавил карательный полицейский батальон, участвовавший в уничтожении евреев.

Под его руководством были осуществлены массовые расстрелы в лесу Каргунава, где погибло более 7,5 тыс. человек. Также по его приказу были убиты свыше 100 человек в лесу Кайзерлингис и более 1,2 тыс. людей в лесу Жалей.

Ранее Управление Федеральной службы безопасности по ДНР рассекретило документы о военных преступлениях коллаборантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, немецко-фашистскими властями на территориях шахт и школ были оборудованы лагеря для военнопленных, где люди подвергались пыткам и истязаниям. Всего на территории Красноармейского района зверски замучили, убили, повесили, расстреляли и сожгли 14 286 человек.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества» заявила, что продвижение Анналены Бербок на высокий пост в ООН является кощунством по отношению к памяти погибших от нацизма. В частности, российский дипломат указала на то, что немецкий политик гордится своим дедом, который воевал на стороне Третьего рейха.

нацисты
ФСБ
Россия
пособники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук
Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Лестница во сне: подниматься, спускаться, карабкаться — секреты
Пышнее суфле и нежнее запеканки! Готовим идеальный омлет на сковороде
«Сидеть на шее»: Хегсет высказался о союзниках США
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 декабря
Песков указал на один позитивный шаг в отношениях России и США
Массовые забастовки во Франции парализовали ключевые винные дома
В ЕС назвали два плохих сценария для выхода США из конфликта на Украине
ФСБ назвала имена нацистских пособников
«Всегда глупая и мерзкая»: Трамп оскорбил журналистку из-за Бального зала
Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском
Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта
«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS
Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись
Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ
При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Энгельсом прогремели мощные взрывы
Косоглазие, слабоумие, геморрой: как смартфоны способны искалечить здоровье
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.