ФСБ обнародовала сведения о пособниках нацистов, которые скрылись от правосудия. По информации ведомства, они нашли убежище в 40 государствах после войны, включая Канаду.

В частности, в канадском городе Порт-Колборн проживал литовец Владас Айжинас. В 1941 году он возглавил карательный полицейский батальон, участвовавший в уничтожении евреев.

Под его руководством были осуществлены массовые расстрелы в лесу Каргунава, где погибло более 7,5 тыс. человек. Также по его приказу были убиты свыше 100 человек в лесу Кайзерлингис и более 1,2 тыс. людей в лесу Жалей.

Ранее Управление Федеральной службы безопасности по ДНР рассекретило документы о военных преступлениях коллаборантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, немецко-фашистскими властями на территориях шахт и школ были оборудованы лагеря для военнопленных, где люди подвергались пыткам и истязаниям. Всего на территории Красноармейского района зверски замучили, убили, повесили, расстреляли и сожгли 14 286 человек.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества» заявила, что продвижение Анналены Бербок на высокий пост в ООН является кощунством по отношению к памяти погибших от нацизма. В частности, российский дипломат указала на то, что немецкий политик гордится своим дедом, который воевал на стороне Третьего рейха.