«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами партии «Слуга народа» в Верховной раде назвал их «деструктивными дебилами», заявил парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, коллеги главы государства разочарованы оскорбительными высказываниями в свой адрес.

Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со «слугами». Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с «деструктивными дебилами»? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между «слугами». Все разочарованы и не понимают, как это получилось, — написал Гончаренко.

Зеленский встретился с депутатами 16 сентября. На пошлой неделе была запланирована еще одна встреча, но ее сперва перенесли на другое время, а потом и вовсе отменили по непонятным причинам.

