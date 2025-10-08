Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:14

«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии

Зеленский назвал «деструктивными дебилами» депутатов партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами партии «Слуга народа» в Верховной раде назвал их «деструктивными дебилами», заявил парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, коллеги главы государства разочарованы оскорбительными высказываниями в свой адрес.

Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со «слугами». Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с «деструктивными дебилами»? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между «слугами». Все разочарованы и не понимают, как это получилось, — написал Гончаренко.

Зеленский встретился с депутатами 16 сентября. На пошлой неделе была запланирована еще одна встреча, но ее сперва перенесли на другое время, а потом и вовсе отменили по непонятным причинам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой прекратить взаимные оскорбления в политической среде. Он предложил оппонентам с 1 июля перейти к цивилизованным и уважительным дебатам. Сам Пашинян пообещал соблюдать этот принцип хотя бы в течение пяти дней.

