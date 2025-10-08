Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 21:34

Момотов подал заявление о прекращении полномочий председателя Совета судей

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Экс-судья Верховного суда Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, окончательное решение примет этот орган судейского сообщества.

Примечательно, что он подал в отставку в день начала рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества. Имя Момотова 8 октября исчезло с официального сайта Совета судей из раздела «Президиум». Судя по архивным копиям, изменения на странице были внесены в тот же день.

Ранее Момотов ходатайствовал о проведении закрытого заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. По словам адвокатов, материалы дела содержат банковскую и налоговую тайны. Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко хочет, чтобы его дело рассматривал военный суд.

До этого представитель Генпрокуратуры заявил, что сеть отелей «Мартон», принадлежащая Марченко, использовались для организации проституции. Он отметил, что есть доказательства предоставления нелегальных интимных услуг.

Верховный суд
судьи
полномочия
посты
