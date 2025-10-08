Сына легендарного боксера нашли мертвым в Мексике The Ring: в Мексике был найден мертвым 17-летний сын боксера Артуро Гатти

В Мексике был найден мертвым 17-летний Артуро Гатти-младший, сын покойного легендарного боксера Артуро Гатти. Подросток проживал вместе с матерью, вдовой чемпиона, подтвердило издание The Ring.

Причины гибели юноши в настоящее время устанавливаются. По информации СМИ, тело обнаружил сосед семьи. Гатти-младший, как и его отец, увлекался боксом, выступая на любительском уровне. Он ставил перед собой цель пройти на Олимпийские игры и лишь затем перейти в профессионалы.

Его отец, Артуро Гатти-старший, умер при загадочных обстоятельствах в 2009 году в Бразилии, — добавили журналисты.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

