08 октября 2025 в 22:28

Сына легендарного боксера нашли мертвым в Мексике

The Ring: в Мексике был найден мертвым 17-летний сын боксера Артуро Гатти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мексике был найден мертвым 17-летний Артуро Гатти-младший, сын покойного легендарного боксера Артуро Гатти. Подросток проживал вместе с матерью, вдовой чемпиона, подтвердило издание The Ring.

Причины гибели юноши в настоящее время устанавливаются. По информации СМИ, тело обнаружил сосед семьи. Гатти-младший, как и его отец, увлекался боксом, выступая на любительском уровне. Он ставил перед собой цель пройти на Олимпийские игры и лишь затем перейти в профессионалы.

Его отец, Артуро Гатти-старший, умер при загадочных обстоятельствах в 2009 году в Бразилии, — добавили журналисты.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что бразильская блогерша и стилист Джуниор Дутра умерла после популярной косметической процедуры «лисьи глазки». В марте она перенесла операцию у хирурга Фернандо Гарби. В сентябре женщина сообщила о возникших осложнениях, среди которых была инфекция. В октябре Джуниор Дутра почувствовала себя плохо и начала испытывать трудности с дыханием. Ее срочно госпитализировали, но после этого она не вернулась домой и умерла от последствий.

