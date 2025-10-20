Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:16

Названа реальная причина необычной идеи Зеленского по передаче дронов США

Военэксперт Дандыкин: идея Киева по передаче дронов США говорит о проблемах ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче беспилотников США свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его словам, американцы могут наладить производство дронов без поддержки Киева.

Это [предложение Зеленского] воспринято американской стороной как недоразумение. Пора, когда все, что связано с киевским режимом, [вызывало одобрение], проходит. Как [холодно] его встречали, когда он прилетел в Вашингтон, так и сейчас с БПЛА. Чем хуже обстановка на фронтах, тем более экзотичными будут предложения Зеленского, — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, все, что было поставлено Украине, является копией турецкого Bayraktar. Дандыкин подчеркнул, что у американцев есть свои беспилотники, которые используются для разведки и стоят несколько сотен миллионов долларов. Таким образом, по мнению военэксперта, США смогут справиться со своими проблемами без помощи Киева.

Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Зеленский заявил, что Штатам требуются ударные БПЛА, выпускаемые в Киеве. Он выразил готовность обменять эти аппараты на дальнобойные ракеты Tomahawk.

США
Украина
Владимир Зеленский
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.