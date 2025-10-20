Названа реальная причина необычной идеи Зеленского по передаче дронов США

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче беспилотников США свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его словам, американцы могут наладить производство дронов без поддержки Киева.

Это [предложение Зеленского] воспринято американской стороной как недоразумение. Пора, когда все, что связано с киевским режимом, [вызывало одобрение], проходит. Как [холодно] его встречали, когда он прилетел в Вашингтон, так и сейчас с БПЛА. Чем хуже обстановка на фронтах, тем более экзотичными будут предложения Зеленского, — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, все, что было поставлено Украине, является копией турецкого Bayraktar. Дандыкин подчеркнул, что у американцев есть свои беспилотники, которые используются для разведки и стоят несколько сотен миллионов долларов. Таким образом, по мнению военэксперта, США смогут справиться со своими проблемами без помощи Киева.

Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Зеленский заявил, что Штатам требуются ударные БПЛА, выпускаемые в Киеве. Он выразил готовность обменять эти аппараты на дальнобойные ракеты Tomahawk.