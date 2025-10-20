Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:43

В «Ленкоме» рассказали об улучшении состояния здоровья Збруева

Варшавер: Збруева могут выписать из больницы в течение нескольких дней

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние народного артиста РСФСР Александра Збруева улучшилось, он выглядит замечательно, заявил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер. Он отметил, что актера могут выписать из больницы в течение нескольких дней.

Я думаю, еще несколько дней — и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену, — сказал Варшавер.

Збруева экстренно госпитализировали в Москве в четверг, 9 октября. По некоторым данным, в течение нескольких дней актер мучился от болей в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

При этом сам артист рассказал, что с его здоровьем все в порядке. Он отметил, что в настоящий момент проходит необходимые процедуры, подчеркнув, что серьезных проблем с его здоровьем нет. Збруев также заявил, что его дочери и другие близкие люди очень волнуются за его самочувствие. По его мнению, лишнее внимание журналистов лишь усиливает чувство тревоги.

Россия
артисты
Александр Збруев
Ленком
