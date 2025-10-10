Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:30

«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации

Актер Збруев вышел на связь после госпитализации и заявил, что он здоров

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил ТАСС, что с его здоровьем все в порядке. Он рассказал, что в настоящий момент проходит необходимые процедуры, подчеркнув, что серьезных проблем с его здоровьем нет.

Конечно, мне сейчас делают всякие процедуры, все прочее, но это не до такой степени. В принципе, я абсолютно здоровый человек, но у меня, конечно, есть какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы. То что пишут, плюньте на это на все и не верьте ничему тому, что там пишут,сказал Збруев.

Актер также рассказал, что его дочери и другие близкие люди очень волнуются за его самочувствие. По его мнению, лишнее внимание журналистов лишь усиливает чувство тревоги.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По его информации, в течение нескольких дней актер мучился от болей в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики, как отметил Mash, забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

В начале октября жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. По ее словам, к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них.

