18 октября 2025 в 15:00

Бросила семена в октябре — весной весь сад в нежных жемчужинах. Многолетник-невеста смотрится красиво на любой клумбе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: в разгар лета ваш сад украшают сотни жемчужно-белых соцветий, похожих на воздушные кружева. Это тысячелистник птармика «белый жемчуг» — изысканный многолетник, способный придать любому цветнику лёгкость и объём. Его нежные махровые корзинки, собранные в рыхлые щитки, великолепно смотрятся в бордюрах, миксбордерах и букетах, сохраняя свежесть до 10 дней после срезки. Растение образует аккуратные кустики высотой 60–80 см с узкими тёмно-зелёными листьями, остающимися декоративными весь сезон.

Оптимальное время для посева — октябрь, когда установится прохладная погода. Семена высевают поверхностно в промёрзшую землю, лишь слегка присыпая песком. За зиму они пройдут естественную стратификацию, а весной дадут дружные всходы. «Белый жемчуг» предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой, засухоустойчив и не выносит застоя воды. Уход минимален: достаточно удалять отцветшие соцветия для продления цветения с июня по сентябрь. На зиму взрослые растения не требуют укрытия, легко перенося морозы до -35 °C. С каждым годом куртина становится пышнее, не теряя изящной формы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
