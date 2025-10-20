Минюст раскрыл, почему требует лишить статуса трех адвокатов Москвы

Минюст РФ направил в Адвокатскую палату Москвы представление о лишении статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, которые приводит РБК, все они работали в адвокатском бюро «Бартолиус».

В Минюсте пояснили, что основанием для такого решения стало длительное пребывание адвокатов за пределами России без уважительных причин. Согласно федеральному закону, статус адвоката подлежит прекращению в случае выезда за границу на постоянное жительство либо на срок свыше одного года, за исключением ситуаций, связанных с обучением, лечением или сопровождением членов семьи.

В представлении, датированном 7 октября, также упоминается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследуемое Главным следственным управлением СКР по Москве. По версии следствия, хищение имущества компании «Энигма» могло быть совершено при участии неустановленных сотрудников адвокатского бюро «Бартолиус».

