20 октября 2025 в 15:44

Минюст раскрыл, почему требует лишить статуса трех адвокатов Москвы

Минюст требует лишить статуса адвокатов Тая, Басистова и Проводина из-за выезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минюст РФ направил в Адвокатскую палату Москвы представление о лишении статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, которые приводит РБК, все они работали в адвокатском бюро «Бартолиус».

В Минюсте пояснили, что основанием для такого решения стало длительное пребывание адвокатов за пределами России без уважительных причин. Согласно федеральному закону, статус адвоката подлежит прекращению в случае выезда за границу на постоянное жительство либо на срок свыше одного года, за исключением ситуаций, связанных с обучением, лечением или сопровождением членов семьи.

В представлении, датированном 7 октября, также упоминается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследуемое Главным следственным управлением СКР по Москве. По версии следствия, хищение имущества компании «Энигма» могло быть совершено при участии неустановленных сотрудников адвокатского бюро «Бартолиус».

Ранее политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов. До этого Кара-Мурзу объявили в розыск по линии МВД.

Россия
Минюст РФ
адвокаты
статусы
