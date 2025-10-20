Раскрыто, почему Трамп не дал Киеву ракеты Tomahawk после беседы с Путиным

Раскрыто, почему Трамп не дал Киеву ракеты Tomahawk после беседы с Путиным Американист Мирзаян: Путин объяснил Трампу риски эскалации

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 16 октября, президент РФ Владимир Путин, вероятно, обозначил американскому коллеге Дональду Трампу риски эскалации в связи с поставками крылатых ракет Tomahawk на Украину, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru. По его словам, это могло повлиять на позицию лидера США.

В ходе беседы с Трампом Путин мог обозначить американскому лидеру все риски эскалации, включая возможную передачу Киеву ракет Tomahawk. Также российский лидер перечислил масштабные плюсы стабилизации двусторонних отношений, куда входят некие компромиссные российско-американские договоренности по Ближнему Востоку, по Восточной Азии, — рассказал Мирзаян.

По его словам, Трампу тоже не нужна эскалация, поскольку он рассматривает конфликт на Украине как унаследованный от администрации экс-президента США Джо Байдена.

Он не хочет, чтобы это превратилось из конфликта Байдена в конфликт Трампа. Путин предложил ему вариант выхода из этой ситуации, — подчеркнул эксперт.

Ранее британская Financial Times сообщила, что Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые выдвигает Россия. Лидер США предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.