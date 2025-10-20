Врач объяснила, как определить пользу овощей и фруктов по их цвету

Врач объяснила, как определить пользу овощей и фруктов по их цвету Врач Савицкая: желтые фрукты и овощи укрепляют сердечно-сосудистую систему

Употребление желтых фруктов и овощей, в том числе яблок, абрикосов, персиков, дынь, бананов, ананасов и кукурузы, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, заявила Pravda-nn.ru врач Наталья Савицкая. Дело в том, что эти растительные продукты содержат обилие полезных каротиноидов.

Оранжевые фрукты и овощи, например, морковь, манго, тыква и облепиха, богаты бета-каротином, отметила Савицкая. Это мощный антиоксидант, который может снизить риск развития онкологии. Красные растительные продукты — арбузы, вишня, гранат, клубника, малина и другие — защищают организм от преждевременного старения за счет флавоноидов.

Специалист добавила, что зеленые фрукты и овощи, в частности киви, авокадо, огурцы, сельдерей и шпинат, богаты витаминами, магнием, калием и кальцием. Они необходимы в рационе для поддержания пищеварения и нервной системы. Наконец, фиолетовые плоды замедляют старение и оказывают противомикробное воздействие. Такие продукты — источник антиоксидантов и минеральных веществ, заключила врач.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что тыква за счет высокого содержания клетчатки улучшает пищеварение. По его словам, этот продукт также богат витамином Е и бета-каротином, поддерживающими работу печени.