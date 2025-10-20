Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:48

Врач объяснила, как определить пользу овощей и фруктов по их цвету

Врач Савицкая: желтые фрукты и овощи укрепляют сердечно-сосудистую систему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление желтых фруктов и овощей, в том числе яблок, абрикосов, персиков, дынь, бананов, ананасов и кукурузы, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, заявила Pravda-nn.ru врач Наталья Савицкая. Дело в том, что эти растительные продукты содержат обилие полезных каротиноидов.

Оранжевые фрукты и овощи, например, морковь, манго, тыква и облепиха, богаты бета-каротином, отметила Савицкая. Это мощный антиоксидант, который может снизить риск развития онкологии. Красные растительные продукты — арбузы, вишня, гранат, клубника, малина и другие — защищают организм от преждевременного старения за счет флавоноидов.

Специалист добавила, что зеленые фрукты и овощи, в частности киви, авокадо, огурцы, сельдерей и шпинат, богаты витаминами, магнием, калием и кальцием. Они необходимы в рационе для поддержания пищеварения и нервной системы. Наконец, фиолетовые плоды замедляют старение и оказывают противомикробное воздействие. Такие продукты — источник антиоксидантов и минеральных веществ, заключила врач.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что тыква за счет высокого содержания клетчатки улучшает пищеварение. По его словам, этот продукт также богат витамином Е и бета-каротином, поддерживающими работу печени.

Читайте также
Педиатр рассказала, как эффективно повысить иммунитет ребенка
Здоровье/красота
Педиатр рассказала, как эффективно повысить иммунитет ребенка
Звезда «Дорогой Маши Березиной» рассказала, как следит за фигурой
Шоу-бизнес
Звезда «Дорогой Маши Березиной» рассказала, как следит за фигурой
Родителей предупредили об опасности модной среди зумеров закуски
Общество
Родителей предупредили об опасности модной среди зумеров закуски
Что за незаметные пакетики лежат в ящиках с бананами в «Магнитах» и «Пятерочках»: продавцы всегда тащат домой
Общество
Что за незаметные пакетики лежат в ящиках с бананами в «Магнитах» и «Пятерочках»: продавцы всегда тащат домой
Маринованный арбуз: хрустящая закуска и необычный десерт
Семья и жизнь
Маринованный арбуз: хрустящая закуска и необычный десерт
рацион
здоровье
фрукты
овощи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за цитату из фильма «Брат»
Европе предрекли промышленный кризис в случае полного отказа от газа России
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.