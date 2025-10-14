Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:30

Что за незаметные пакетики лежат в ящиках с бананами в «Магнитах» и «Пятерочках»: продавцы всегда тащат домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за незаметные пакетики лежат в ящиках с бананами в «Магнитах» и «Пятерочках»? Замечали, что продавцы всегда их забирают домой? В ящиках с бананами можно заметить небольшие пакетики, которые называют фрешерами. Внутри них находится вещество, поглощающее этилен и алкоголь, выделяемые фруктами. Это замедляет созревание бананов, помогая им дольше сохранять свежесть.

Бананы, созревая, выделяют вещества, которые ускоряют порчу соседних плодов. Чтобы этого избежать при транспортировке, их собирают зелёными и кладут в коробки вместе с фрешерами. В магазинах сотрудники нередко забирают эти пакетики для личного использования, ведь они полезны и дома. Фрешеры можно применять для хранения других фруктов и овощей, таких как помидоры, манго или ананасы. Чтобы использовать пакетик повторно, достаточно подержать его на солнце — это помогает вывести накопленные газы.

Покупатели редко обращают внимание на такие пакетики, но продавцы знают их ценность: фрешеры экономят деньги, продлевая свежесть продуктов. Если найдёте такой пакетик, положите его в холодильник — он поможет дольше сохранить скоропортящиеся овощи и фрукты.

Ранее мы рассказывали, зачем бросать в унитаз лавровый лист. Это гениальный лайфхак хозяек!

