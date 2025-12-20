Новый год-2026
Яйца больше не трескаются даже в кипятке: простая хитрость с водой, о которой знают опытные хозяйки и повара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Треснувшая скорлупа при варке яиц знакома почти каждой хозяйке, и чаще всего это случается в самый неподходящий момент. Оказывается, проблема решается буквально одним движением, без дорогих гаджетов и сложных приемов. Достаточно добавить в воду простои ингредиент, который есть на любой кухне.

Главная причина трещин — резкий перепад температуры и давления внутри яйца. Когда холодное яйцо попадает в кипяток, скорлупа не выдерживает. Чтобы этого не произошло, я всегда достаю яйца из холодильника за 15–20 минут до варки. Затем наливаю воду так, чтобы она полностью их покрывала, и на каждый литр добавляю либо половину чайной ложки соли, либо одну чайную ложку столового уксуса.

Соль делает воду плотнее и снижает давление внутри яйца, а уксус помогает белку быстрее сворачиваться, если микротрещина все же появится. Яйца аккуратно опускаю в воду и варю при умеренном кипении: 3–4 минуты всмятку, 7–8 минут средней готовности, 10–12 минут вкрутую. После варки сразу перекладываю их в холодную воду — так и чистятся они гораздо легче.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

