20 декабря 2025 в 18:00

Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздник — это время для радости, а не для многочасового стояния у плиты. Это блюдо доказывает, что волшебство новогодней ночи можно создать с помощью всего нескольких правильных ингредиентов и одного противня. Сочные куриные бедрышки с хрустящей золотистой кожицей и нежный картофель, пропитанный ароматным соком, — это и есть формула вкусного, сытного и абсолютно беспроигрышного горячего, которое оценят все без исключения.

Вам понадобится: 6 куриных бедрышек, 1 кг картофеля, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. сушеного розмарина, соль и черный перец по вкусу, несколько веточек свежего тимьяна для подачи.

Картофель очистите и нарежьте на средние, одинаковые дольки. Куриные бедрышки промокните бумажным полотенцем. В большой миске смешайте оливковое масло, паприку, сушеный чеснок, розмарин, соль и перец. Половиной этой ароматной смеси полейте картофель, вторую половину натрите на куриные бедрышки, не забывая про кожу. Дайте постоять 20–30 минут. Разогрейте духовку до 200 °C. На противень, застеленный пергаментом, выложите картофельные дольки. Запекайте их 25 минут. Затем достаньте противень, переверните картофель и разложите сверху куриные бедрышки кожей вверх. Готовьте еще 35–40 минут, пока картофель не станет мягким, а курица — румяной. Подавайте сразу, украсив свежим тимьяном.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
