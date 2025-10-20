Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:16

Звезда «Дорогой Маши Березиной» рассказала, как следит за фигурой

Актриса Азарова призналась, что пять дней в неделю строго следит за питанием

Анна Азарова Анна Азарова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Звезда сериала «Дорогая Маша Березина» Анна Азарова в беседе с «Леди Mail» рассказала, что пять дней в неделю строго следит за питанием и не ест ничего лишнего. При этом актриса не привыкла считать калории. По ее признанию, это дается ей слишком сложно.

На протяжении многих лет у меня есть одно правило касательно моего питания: пять дней в неделю я не позволяю себе лишнего. Ем в основном нежирный белок и салаты, никаких макарон, хлеба, сахара и жареного. А в выходные отрываюсь, — поделилась Азарова.

По ее словам, в выходные дни она привыкла ходить всей семьей в ресторан и баловать себя пиццей, пастой и десертами. Азарова рассказала, что не является фанатом физических нагрузок и крайне редко ходит в спортивный зал. При этом, по ее признанию, она очень любит долгие пешие прогулки.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов признался, что не может самостоятельно придерживаться правильного питания, в этом ему помогает супруга. Он пояснил, что диета для него — это невкусная еда.

