19 октября 2025 в 18:02

Стоянов признался, в чем его ограничивает жена

Стоянов не может смириться с диетами супруги

Юрий Стоянов Юрий Стоянов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что не может самостоятельно придерживаться правильного питания, в этом ему помогает супруга. В беседе с aif.ru он пояснил, что диета для него — это невкусная еда.

[Жены] рядом нет, поэтому пойду съем что-нибудь неполезное… <…> Что значит диета, что значит худеть? Это просто есть невкусно. Как с этим можно смириться? сказал Стоянов.

Юморист признался, что не является большим любителем сладкого, но иногда добавляет сахар в кофе. А вот особенно ему тяжело отказаться от кусочка черного хлеба.

Слово «нельзя» всегда играет трагическую роль. Я бы, может, и не ел все эти оливье. Но вот как только тебе говорят, что нельзя, ты думаешь: а как мне теперь жить без них? И неважно, что последние два года ты салаты в принципе не ел, — отметил комик.

До этого экс-участница «Холостяка» Катя Голден призналась, что своевременный чекап, детокс от гаджетов и качественный отдых, в частности полноценный сон, позволяют ей поддерживать стройность фигуры. При этом модель отметила, что для нее важны регулярные физические нагрузки.

Юрий Стоянов
диеты
питание
правильное питание
