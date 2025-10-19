Стоянов признался, в чем его ограничивает жена Стоянов не может смириться с диетами супруги

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что не может самостоятельно придерживаться правильного питания, в этом ему помогает супруга. В беседе с aif.ru он пояснил, что диета для него — это невкусная еда.

[Жены] рядом нет, поэтому пойду съем что-нибудь неполезное… <…> Что значит диета, что значит худеть? Это просто есть невкусно. Как с этим можно смириться? — сказал Стоянов.

Юморист признался, что не является большим любителем сладкого, но иногда добавляет сахар в кофе. А вот особенно ему тяжело отказаться от кусочка черного хлеба.

Слово «нельзя» всегда играет трагическую роль. Я бы, может, и не ел все эти оливье. Но вот как только тебе говорят, что нельзя, ты думаешь: а как мне теперь жить без них? И неважно, что последние два года ты салаты в принципе не ел, — отметил комик.

