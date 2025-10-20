Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:33

Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам

Экономист Горюкова: банки поднимают ставки для привлечения вкладчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки поднимают ставки по депозитам для привлечения вкладчиков, заявила экономист Ольга Горюкова. По ее словам, переданным «Финансами Mail», кредитному учреждению может потребоваться быстро получить дополнительное внешнее фондирование, что можно обеспечить новыми вкладами.

Повышение ставки по всей линейке депозитных продуктов или отдельным вкладам обеспечивает их привлекательность для удержания действующих клиентов и привлечения новых вкладчиков, — говорится в сообщении.

Она напомнила, что если уровень ликвидности банка снижается, ему важно оперативно привлечь дополнительные средства извне. Для этого банки часто предлагают клиентам новые вклады с выгодными условиями и повышенными ставками, что позволяет обеспечить необходимое финансирование.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением усилить страховую защиту банковских вкладов участников специальной военной операции. По его словам, необходимо увеличить предельный размер возмещения до 10 млн рублей, который сейчас составляет 1,4 млн рублей.

Россия
депозиты
банки
вклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Налет на Крым, покушение на Симоньян, заказ СБУ: ВСУ атакуют РФ 20 октября
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.