Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам

Банки поднимают ставки по депозитам для привлечения вкладчиков, заявила экономист Ольга Горюкова. По ее словам, переданным «Финансами Mail», кредитному учреждению может потребоваться быстро получить дополнительное внешнее фондирование, что можно обеспечить новыми вкладами.

Повышение ставки по всей линейке депозитных продуктов или отдельным вкладам обеспечивает их привлекательность для удержания действующих клиентов и привлечения новых вкладчиков, — говорится в сообщении.

Она напомнила, что если уровень ликвидности банка снижается, ему важно оперативно привлечь дополнительные средства извне. Для этого банки часто предлагают клиентам новые вклады с выгодными условиями и повышенными ставками, что позволяет обеспечить необходимое финансирование.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением усилить страховую защиту банковских вкладов участников специальной военной операции. По его словам, необходимо увеличить предельный размер возмещения до 10 млн рублей, который сейчас составляет 1,4 млн рублей.