Вклады под 30%: где есть, сколько можно заработать, что с ними не так

В конце октября ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. При этом отдельные коммерческие банки предлагают клиентам вклады под 30% годовых. Какие условия скрываются за щедрыми обещаниями, сколько можно заработать, выгоднее ли такие предложения обычного накопительного счета — в материале NEWS.ru.

Какие банки предлагают вклады со ставкой 30%

Несмотря на снижение ключевой ставки, несколько банков предлагают вклады с рекордной доходностью до 30-31% годовых.

В Ак Барс Банке можно открыть вклад со ставкой 31%. Предложение «Жаркий процент» доступно для новых клиентов и только в офисах банка, за исключением офисов Ак Барс Private. Срок вклада — три месяца, сумма вложений — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Локо-Банк предлагает вклад «Локо-Вклад. Финуслуги Промо» с доходностью 30% годовых. Продукт доступен исключительно для новых клиентов при оформлении через маркетплейс «Финуслуги». На выбор предоставляются два срока размещения средств — 95 или 182 дня. Минимальная сумма вложений составляет 20 тыс. рублей при верхнем лимите в 50 тыс. рублей.

Банк «Дом.РФ» предоставляет два варианта вкладов с 30% годовых, ориентированных на новых клиентов, обслуживающихся через «Финуслуги»:

по программе «Надежный промо» средства размещаются на 31 день. Сумма инвестиций варьируется от 10 тыс. до 100 тыс. рублей;

вклад «Надежный прайм» предусматривает более длительные сроки — 91 или 181 день, с возможностью внесения суммы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Почему банки обещают клиентам сверхдоходность при ключевой ставке в 16,5%

Ключевая ставка в настоящее время составляет 16,5%, при этом средняя максимальная ставка по вкладам — 15,32% (месяц назад она была на уровне 15,46%). По данным ЦБ, в первой декаде ноября средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней составили 14,78%, от 91 до 180 дней — 14,77%, от 181 дня до года — 14,41%, свыше года — 12,52%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки предлагают депозиты с доходностью до 30%, так как хотят заполучить новые клиентов, объяснил NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Чтобы привлечь одного „холодного“ клиента, нужно затратить в разы больше денежных и человеческих ресурсов для создания рекламы», — отметил эксперт.

При использовании агентской схемы привлечения клиентов банк платит комиссионное вознаграждение агенту в среднем в районе 5 тыс. рублей (привлечение для открытия счета, не учитывая дальнейших кросс-продаж). Некоторые кредитные организации используют схему «приведи друга» и получи энную сумму, которая также варьируется в районе 3–5 тыс. рублей. Но вопрос заключается в том, будут ли такие клиенты активно пользоваться банковскими услугами или они пришли, потому что их привели, отметил Рогачевский.

Сколько можно заработать на вкладе со ставкой 30%

Руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков отметил, что за ударными цифрами почти всегда скрываются дополнительные условия. Таким образом банки соревнуются за внимание новых клиентов: конкуренция высокая, ключевая ставка держится на уровне 16,5%, а население гораздо осторожнее размещает свободные деньги.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Чтобы получить обещанные проценты, чаще всего требуется выполнить целый набор требований: подключить платную подписку, оформить карту или статус зарплатного клиента. Кроме того, льготная ставка обычно действует только для тех, кто впервые приносит деньги в этот банк», — уточнил эксперт.

Как правило, срок размещения средств минимальный, например, один месяц. Максимальная сумма взноса жестко ограничена. «В таких условиях существенно заработать весьма сложно. Высокая ставка действует слишком короткий период и лишь на небольшие суммы, поэтому итоговая прибавка в рублях оказывается гораздо меньше, чем может показаться по рекламному проценту», — резюмировал Васильков.

Например, возьмем следующие условия: ставка 30%, максимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей, срок — 31 день. Отталкиваемся от максимума и на выходе получаем около 2400, отметил Рогачевский.

«Мы видим, что в нынешней конъюнктуре итоговые цифры с такими условиями маловаты, — отметил эксперт.

Выгоднее ли вклад под 30% накопительного счета

По мнению Рогачевского, накопительные счета в несколько раз выигрывают перед вкладами под 30%. У них нет ограничений по сумме, и в течение первых нескольких месяцев они, как правило, идут по повышенной ставке. Кроме того, у клиента есть возможность дополнительно внести или снять денежные средства в любое время, объяснил эксперт.

По словам Василькова, в данном случае выигрывает гибкость. „Деньги можно вывести с накопительного счета в любую минуту без потери процентов, а ставки по ним сегодня достаточно высокие“, — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вклады с „рекордной“ доходностью подходят тем, кто готов выполнить все условия, внести небольшую сумму на короткий срок и не планирует расходовать эти деньги, резюмировал эксперт.

