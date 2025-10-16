До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход

В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке российские банки начали очередной раунд борьбы за деньги вкладчиков. Несколько крупных кредитных организаций объявили о повышении процентов по рублевым депозитам. NEWS.ru узнал, какие условия предлагают банки, насколько они выгодны и что лучше выбрать — классический вклад или накопительный счет.

Какие банки и на сколько повысили ставки

В октябре несколько крупных российских банков повысили ставки по рублевым вкладам для клиентов, следует из данных маркетингового агентства Marcs.

Основные изменения:

ВТБ повысил ставки по вкладам сроком от шести месяцев до 1,5 года. Максимальная ставка достигла 15% годовых. Для клиентов премиальных сегментов («Прайм» и «Привилегия») по краткосрочным вкладам на три месяца ставка может достигать 16%;

Яндекс Банк: ставка по трехмесячному рублевому вкладу без пополнения выросла на 1,5 процентного пункта — до 16%. Ставка по накопительному счету с подпиской увеличилась до 13%;

МКБ увеличил ставки по массовым рублевым вкладам (включая спецпредложения для пенсионеров) на срок 6 и 12 месяцев. Рост составил 0,2–0,8 п. п., а максимальная ставка достигает 15,7%;

«Дом.РФ»: с 16 октября максимальная ставка по вкладу «Мой дом» для новых клиентов составляет 17% годовых. Это предложение действует при размещении от 1,5 млн рублей на три месяца с выплатой процентов в конце срока, без пополнения и частичного снятия.

Почему банки улучшают условия по депозитам

Главная причина улучшения условий по депозитам — ожидание решений ЦБ и конкурентная борьба за ресурсы. Банки стремятся привлечь средства вкладчиков, которые впоследствии будут направлены на кредитование.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики «Синергии» Виктория Андрущук, банки ориентируются на прогнозы по ключевой ставке. «То, что некоторые кредитные организации повысили ставки по ряду вкладов, показывает, что идет конкурентная борьба за ресурсы. Банки повышают ставки, чтобы частично компенсировать рост цен и привлечь деньги вкладчиков», — отметил эксперт.

При этом аналитики, опрошенные ЦБ, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год c 19 до 19,2%. Они предполагают, что ставка составит в среднем 16,6% годовых.

Стоит ли открывать банковский вклад прямо сейчас

Решение о том, открывать банковский вклад или нет, зависит от финансовых целей клиента. Если главная задача — сохранить сбережения и защитить их от инфляции, то вклад по-прежнему остается одним из самых простых и надежных инструментов. Не стоит забывать, что вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством через Агентство по страхованию вкладов.

«В данный момент может быть выгодно открытие вклада на короткий срок — 3–6 месяцев. Он позволит не привязывать деньги надолго и в случае возможного роста ставок переложить их в еще более доходный инструмент», — сказала Андрущук.

По словам руководителя продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Ильи Василькова, обычные вклады с фиксированным процентом обеспечивают стабильный доход и подходят тем, кто ценит стабильность.

«Текущая тенденция такова: чем короче срок вклада, тем выше ставка. Банки активно привлекают краткосрочные депозиты — от одного до трех месяцев», — сказал собеседник NEWS.ru.

Стоит ли открывать накопительный счет прямо сейчас

Для тех, кто не хочет «заморозить» деньги на фиксированный срок, альтернативой могут стать накопительные счета с повышенными промоставками. Они часто действуют ограниченное время, но предлагают высокий доход:

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

ПСБ предлагает новым клиентам ставку до 25% на сумму до 150 тыс. рублей. Повышенный процент действует первые два месяца;

Газпромбанк: до 17% годовых на накопительном счете с повышенным процентом в первые два месяца для новых клиентов;

МТС Банк: приветственная ставка 17% действует на сумму до 5 млн рублей (для премиальных клиентов лимиты выше). После окончания промопериода ставка зависит от активности трат по карте и варьируется от 5% до 13%.

«Накопительный счет — это финансовая „подушка безопасности“, которая приносит небольшой, но стабильный доход. По этой причине „оперативный“ резерв всегда можно держать на накопительном счете», — отметила Андрущук.

Таким образом, повышение ставок банками — хорошая возможность для краткосрочных вложений. Решение о том, что открыть — вклад или накопительный счет, зависит от ваших целей. Первый подойдет для гарантированного дохода на фиксированный срок, а второй — для создания финансовой подушки с возможностью быстрого доступа к средствам.

