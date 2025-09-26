Банки досрочно снижают ставки по вкладам: как не потерять свои проценты

Крупные российские банки «поймали» на уловке: они обещают клиентам сохранять повышенные ставки по накопительным счетам, а на деле снижают их раньше срока. NEWS.ru рассказывает, когда это законно и когда нет, и как клиентам защититься от подобного в случае обмана.

Как банки нарушают обещания клиентам по ставкам

Некоторые российские банки снижают ставки по накопительным счетам раньше, чем обещалось при его открытии. Например, при открытии счета клиентов заверяют, что доходность не будут снижать минимум два месяца, однако вскоре условия корректируют. В частности, об этом сообщили клиенты Яндекс Банка и МТС Банка.

Банки, в свою очередь, объясняют изменения корректировкой ключевой ставки и рыночными условиями.

Законно ли менять ставку раньше срока

Снижение ставок банками может быть как законным, так и нарушающим права клиента — все зависит от вида продукта и условий договора, объясняет NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По накопительным счетам и вкладам «до востребования» банк вправе менять ставку в одностороннем порядке, но обязан заранее уведомить об этом клиента, отмечает он. Если речь идет о срочном депозите с зафиксированным процентом, ставка должна оставаться неизменной до конца срока — любые попытки пересмотра будут нарушением договора. «Именно формулировки в оферте и договоре определяют, имеет ли банк право снижать проценты», — указывает Астафьев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как клиентам защитить собственные интересы

Чтобы защититься от подобных ситуаций, клиенту стоит внимательно изучать условия: выбирать срочные вклады с фиксированной доходностью, сохранять все документы и рекламные обещания по ставке, советует Астафьев. В случае нарушения можно требовать разъяснений у банка, обращаться с жалобой в ЦБ или отстаивать права в суде.

«Такой подход позволит снизить риск потери дохода и повысить шансы на возврат несправедливо урезанных процентов», — заключает эксперт.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, как правило, банки заблаговременно предупреждают клиентов об изменениях ставок по счетам, и клиент сам принимает решение о дальнейшем размещении средств. «Кроме того, возможность такого изменения является своего рода риском и платой за высокую ликвидность денег, так как средства на накопительном счету в любой момент могут быть сняты клиентом банка», – говорит собеседница NEWS.ru.

Как еще банки сегодня могут обманывать клиентов

Навязывают дополнительные услуги

Одна из самых распространенных жалоб клиентов — на навязывание банками дополнительных платных услуг или предустановленное согласие заемщика на ненужные сервисы и комиссии. Это могут быть дополнительные страховки, договор с негосударственным пенсионным фондом, консультации юристов, врачей и даже астрологов. Банк может взимать комиссии за выдачу денег в кассе, за снятие налички в банкомате, за предоставление рассрочки выплаты кредита и т. п.

Меняют условия кредита без уведомления клиента

Клиенты часто жалуются, что банки без их ведома повышают ставки по текущим кредитам. Договор может давать банку право изменять условия кредитования. Но если не указано, когда и в каких случаях это возможно, то это нарушение ч. 1 ст. 29 закона о банках. Тогда положение об изменении процента неправомерно.

Если в вашем кредитном договоре процентная ставка фиксированная и ее изменение не предусмотрено изначально, по закону платежи стать больше не могут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скрывают реальные условия низкой ставки

Еще одна популярная банковская уловка — нарушение условий, при которых действует пониженная ставка. Допустим, банк выдает кредит клиенту под условные 10% годовых. Однако такая ставка будет действовать только при заключении договора страхования, стоимость которого составляет, к примеру, 30% от суммы кредита.

Для клиента, не купившего страховку, ставка автоматически увеличивается, скажем, до 25–30%. С другой стороны, оформление дорогостоящей страховки также увеличивает тело долга.

Некоторые банки оформляют предложения о кредитах так, чтобы «особые» условия пониженной ставки клиент не заметил (например, пишут мелким шрифтом о необходимости оплаты допуслуг). Такой подход вводит клиентов в заблуждение и считается нарушением в сфере конкуренции.

Не дают время на изучение договора

Общие условия кредитования в конкретном банке можно скачать с сайта или запросить у менеджера, и тут время на их изучение не ограничено.

Если подана заявка и составлены индивидуальные условия договора, клиент имеет право изучать кредитный договор в течение пяти дней. Он может забрать его с собой домой и проконсультироваться с юристом — за эти пять дней банк не может ничего менять в тексте договора.

Поспешное подписание договора может привести к неприятным для заемщика последствиям, в том числе неожиданным комиссиям, изменению процентной ставки, дополнительным платным услугам, высоким штрафам и т. п. При этом банки могут торопить клиента, специально создавая обстановку для быстрого принятия решения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Завышают размер штрафов и неустоек

Банки могут нарушать права потребителей и после заключения договора. В частности, они злоупотребляют своим правом на взыскание неустойки за просрочку платежа. Часто размер неустойки, прописанный в договоре, является завышенным и может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ как несоразмерный последствиям нарушения до двойной ключевой ставки Банка России.

Другой пример — начисление процентов и штрафов на уже начисленные проценты (сложные проценты). Банки могут начислять сложные проценты только на вклад, но никак не на кредит.

Также банки нередко нарушают порядок информирования о задолженности, не отправляя клиенту претензионные письма, а затем предъявляя к взысканию многолетнюю задолженность с огромными штрафными санкциями.

