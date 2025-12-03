Приметы 3 декабря: Прокл — спасаемся от нечисти

Архиепископа Константинопольского Прокла вспоминают верующие в третий день зимы. В народе интересного названия для этого дня не придумали: так и говорили о 3 декабря — Прокл, или Проклов день. В то же время этого святого наши предки очень ценили. Считалось, что он защищает людей от зла и нечистой силы. Поэтому в этот день были особенно важны обряды, направленные на изгнание злых духов из дома и со двора, которые могли пробраться во время осенних ветров.

Погодные приметы на Проклов день, 3 декабря

Если в этот день шел сильный снег, это считалось верным знаком, что в начале июня будет сильный дождь и ненастная погода, что хорошо для урожая.

Сильный ветер 3 декабря предвещал, что зима будет суровой, холодной и снежной. Чем сильнее ветер, тем дольше продлится стужа.

Иней на деревьях сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

Если под снегом появлялись лужи (была оттепель), это предвещало теплую зиму.

Чистое небо без облаков обещало морозную погоду.

Если дрова в печи сильно трещали — к морозу.

Приметы о зверях и птицах 3 декабря

Снегирь прилетел, но не чирикает — жди снегопада. А вот если галки собирались в стаи и громко кричали, то, наоборот, стоило ждать его.

Домашний скот жался друг к другу — жди холодов.

Погодные приметы 3 декабря Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Никаких долгов! Что нельзя делать 3 декабря

Запреты в Проклов день были направлены на сохранение финансового благополучия и мира в семье.

Категорически нельзя давать или брать деньги в долг. Верили, что деньги не вернутся, а тот, кто отдал, сам обречет себя на бедность до весны.

Запрещалось обсуждать свои доходы или финансовые планы — это могло привести к потерям.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу без острой необходимости. Путь мог быть неудачным или опасным.

Не следует заниматься физическим трудом, убирать, стирать или гладить.

Что можно делать 3 декабря

Главный обряд дня — ругать нечистую силу. Хозяева дома выходили на улицу и громко проклинали нечисть, чтобы она ушла из их дома и со двора.

Святому Проклу молились о защите от зла, сглаза и болезней. В этот день старались лечь пораньше, чтобы не навлечь болезни. А еще особенно важно было прислушиваться к советам близких. Это, верили наши предки, помогало избежать ссор в будущем и укрепить отношения.

Вместе можно было заняться проверкой жилища: хорошо ли оно готово к зиме? Если нет, то самое время было заткнуть щели и утеплить окна, ведь скоро ожидались морозы куда суровее тех, что приходились на начало зимы.

