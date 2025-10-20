Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!

Запеченная тыква — универсальное блюдо, которое можно подать и как десерт, и как гарнир к мясу. Главное — выбрать спелую, ярко-оранжевую тыкву с плотной мякотью. Приготовление не требует особых навыков, а результат всегда радует и вкусом, и ароматом.

Возьмите 1 кг очищенной тыквы, 2 ст. ложки мёда, 1 ч. ложку корицы и немного растительного масла. По желанию можно добавить щепотку ванилина или немного лимонного сока для свежести.

Тыкву нарежьте кусочками толщиной около 2 см, уложите в форму, слегка смажьте маслом. Сверху полейте мёдом, посыпьте корицей и перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись сладкой глазурью. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °C около 25 минут, затем снимите фольгу и оставьте ещё на 15 минут, чтобы кусочки подрумянились.

Готовая тыква получается мягкой внутри и карамельной снаружи.

Совет: если хотите сделать настоящий тыквенный десерт, добавьте чуть-чуть изюма и орехов за 10 минут до конца запекания.

Калорийность — около 70 ккал на 100 г; время приготовления — 45 минут.

